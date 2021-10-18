Чернышенко пожелал зрителям захватывающих матчей на теннисном Кубке Кремля

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Болельщики смогут увидеть на "ВТБ Кубке Кремля" захватывающие матчи с участием сильнейших теннисистов со всего мира. Ожиданиями от турнира с ТАСС поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Тарпищев: Кубок Кремля в 2022 году также может пройти во Дворце Ирины Винер-Усмановой

Мужскую сетку возглавил пятый номер мирового рейтинга россиянин Андрей Рублев, женскую - вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии, среди россиянок лучшей является Анастасия Павлюченкова (13-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации).

"Приветствуем в России всех участников Кубка Кремля, - сказал Чернышенко. - Профессиональный теннисный турнир ведет свою историю с 1990 года, за это время его победителями становились представители 36 стран, а отечественные теннисисты традиционно лидируют по количеству побед на кортах кубка, имея в активе 47 титулов турнира".

"Болельщиков ожидают захватывающие игры - покорять московские корты приехали сильнейшие представители этого вида спорта. Российские поклонники тенниса, несомненно, будут следить за выступлением олимпийских чемпионов в парном разряде - Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева, серебряных призеров Карена Хачанова и Аслана Карацева, которые будут бороться за кубок в одиночном разряде. На прошедших Олимпийских играх в Токио наша сборная возглавила общекомандный зачет по виду спорта, завоевав одну золотую и две серебряные награды. Поэтому к российским теннисистам будет приковано особое внимание мирового спортивного сообщества. Желаю всем ярких поединков и заслуженных побед", - заключил он.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.