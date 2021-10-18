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Олимпиада-2022 в Пекине

Каменский считает, что его опыт поможет главному тренеру сборной по хоккею на Олимпиаде

Обладатель Кубка Стэнли будет советником Алексея Жамнова

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский выразил готовность помогать главному тренеру сборной России по хоккею Алексею Жамнову в качестве советника. Об этом он рассказал ТАСС.

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В понедельник на пресс-конференции в ТАСС Жамнов сообщил, что его советниками будут Каменский и президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Буду помогать старшему тренеру для подготовки к олимпийскому турниру на 100% в спортивной части, в которой я разбираюсь. У меня есть тот опыт, который был накоплен за долгие годы, когда я играл и когда общался с энхаэловцами, знакомыми в хоккейной Европе, - сказал Каменский. - Постараюсь помочь Алексею [Жамнову], чтобы он занимался непосредственно своими хоккейными обязанностями, готовил команду к Олимпийским играм".

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. 3 сентября было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если лига или профсоюз ее игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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