Футболист Эрнандес отправится в тюрьму 28 октября, если суд не рассмотрит его апелляцию

ТАСС, 18 октября. Французскому защитнику германской "Баварии" Люке Эрнандесу грозит лишение свободы, если суд Испании не рассмотрит апелляцию игрока до 28 октября. Об этом сообщает AFP.

3 февраля 2017 года Эрнандес, будучи игроком мадридского "Атлетико", подрался на улице со своей девушкой Амелией де ла Оса Лоренте. Мадридский суд приговорил Эрнандеса к 31 дню общественных работ с запертом на приближение к де ла Оса Лоренте менее чем на 500 метров. После выдачи судебного запрета на приближение к подруге Эрнандес провел с ней совместный отпуск. Суд счел совместное времяпрепровождение Эрнандеса и де ла Оса Лоренте нарушением судебного запрета.

13 октября Высший суд Мадрида приговорил Эрнандеса к тюремному заключению и обязал его явиться 19 октября для выбора места отбывания наказания. В понедельник Высший суд Мадрида сообщил, что футболист добровольно явился в суд. Стало известно, что 18 октября Эрнандесом была подана апелляция на решение о тюремном заключении, которую рассматривает Провинциальный суд Мадрида. Это позволило отсрочить заключение под стражу на десять дней. Таким образом, если суд не успеет рассмотреть апелляцию, 28 октября Эрнандес отправится в исправительное учреждение.

Эрнандесу 25 лет. Он выступал за испанский "Атлетико", с 2019 года играет за "Баварию". С испанским клубом он выиграл в 2018 году Лигу Европу и Суперкубок УЕФА. С "Баварией" в 2020 году Эрнандес побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В составе сборной Франции Эрнандес стал чемпионом мира (2018) и победителем Лиги наций (2021).