На стадионе "Екатеринбург-арена" с 25 октября введут систему QR-кодов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. На стадион "Екатеринбург-арена" с 25 октября можно будет пройти только гражданам, имеющим сертификаты с QR-кодами о вакцинации от коронавируса или перенесшим ковид в последние полгода. Об этом сообщили в пресс-службе стадиона в понедельник.

"В связи с введением в Свердловской области обязательной вакцинации на стадионе "Екатеринбург-арена" начнет действовать система QR-кодов. Ограничения вступают в силу с 25 октября. Попасть на территорию стадиона смогут лица, которые прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 за последние шесть месяцев. При входе необходимо будет предъявить паспорт и QR-код", - говорится в сообщении.

Дети и подростки до 18 лет могут посещать стадион в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код.

При этом нововведения распространяются на всех гостей стадиона, в том числе на участников пробежек, посетителей секций, зрителей футбольных матчей и других.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в связи с пандемией с 8 ноября в регионе введут ограничения, в соответствии с которыми для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев будет необходимо предъявить QR-код. С 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 596 случаев. По данным на 18 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано почти 149 тыс. случаев коронавируса, более 136 тыс. человек выздоровели и 7 тыс. умерли. Прививку от коронавируса в регионе поставили более 1,1 млн человек.