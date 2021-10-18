Ахаимова: гимнастки Мельникова и Уразова способны выиграть многоборье на чемпионате мира

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова являются одними из главных претенденток на победу в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю. Такое мнение высказала ТАСС победительница Олимпиады в Токио в командном многоборье Лилия Ахаимова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал 18 октября квалификационными соревнованиями у женщин. В составе сборной России выступят Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева. 21 октября будут разыграны медали в личном многоборье у женщин.

"Буду следить за выступлением наших девчонок и изо всех сил поддерживать их, - сказала Ахаимова. - Я не очень хорошо знаю, как они себя ощущают после Олимпийских игр, но Геля Мельникова многоопытная спортсменка и способна проявить себя в такой ситуации. У Влады Уразовой опыта куда меньше, но она уже выступала на Олимпийских играх и чемпионате Европы в этом году, поэтому от нее и Ангелины мы вправе ждать самых высоких результатов в многоборье. А для остальных молодых девочек эти соревнования очень важны в плане приобретения опыта".

24-летняя Ахаимова вместе с Мельниковой, Уразовой и Викторией Листуновой в конце июля стали победительницами олимпийского командного турнира. Мельникова в Токио выиграла также бронзовые награды в личном многоборье и вольных упражнениях, а на Олимпиаде 2016 года - серебряную медаль в командном многоборье. Уразова на апрельском чемпионате Европы в Базеле стала второй в упражнениях на брусьях.