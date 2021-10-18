Ахаимова не исключила своего возвращения в гимнастику к чемпионату Европы - 2022

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова продолжает тренироваться и не исключает, что сумеет восстановиться к следующему чемпионату Европы, который пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене. Об этом 24-летняя спортсменка сообщила ТАСС.

Ахаимова вместе с Ангелиной Мельниковой, Владиславой Уразовой и Викторией Листуновой в конце июля выиграли олимпийский командный турнир в Токио. 18 октября в японском Китакюсю стартовал чемпионат мира, где российскую гимнастику представляют Мельникова, Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

"Я пока тренируюсь дома и занимаюсь своим здоровьем. Все остается в силе. И пусть мне пока нельзя делать какие-то сложные нагрузки из-за лечения, но я тренируюсь каждый день", - сказала Ахаимова, допустив возможность участия в следующем чемпионате Европы.

Личный тренер Ахаимовой Вера Киряшова ранее сообщила ТАСС, что ее спортсменка на протяжении нескольких последних лет испытывает хронические проблемы с голеностопными суставами, что мешает ей полноценно тренироваться и выступать.

В активе Ахаимовой серебряные медали чемпионатов мира 2018 и 2019 годов в командном первенстве. В составе сборной России она выиграла золото чемпионата Европы - 2018 в Глазго.