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Олимпиада-2022 в Пекине

Борис Михайлов: Ковальчука как генменеджера сборной следует оценивать только после Игр

Олимпийский чемпион отметил огромный опыт Ковальчука

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Выводы о правильности решения назначить Илью Ковальчука генеральным менеджером сборной России можно будет сделать только по итогам олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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В понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что Ковальчук станет генеральным менеджером команды на Олимпиаде в Пекине.

"Я не вижу ничего плохого, - сказал Михайлов. - Это выдающийся хоккеист, очень много лет отыграл в НХЛ, играл у нас. Авторитетный игрок, авторитетный человек. Все покажет его работа на благо нашего хоккея и на Олимпиаде. Справедливо ли назначение? Почему нет? Он же не в тренеры идет, а в генменеджеры. На сегодняшний день это один из выдающихся хоккеистов нашего времени. Время и результат на Олимпиаде покажет, как он проявит себя на новом поприще", - добавил собеседник ТАСС.

Михайлов прокомментировал также включение в тренерский штаб сборной Алексея Кудашова, Сергея Федорова, Сергея Гончара и Евгения Набокова. "Что касается тренерского штаба, то это выбор Жамнова, он за него отвечает, - сказал он. - Насколько опытные люди в нем? Давайте не будем обсуждать пофамильно. Этот тренерский штаб будет доказывать все игрой во время Олимпиады".

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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