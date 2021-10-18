Алишер Усманов выдвинут на пост президента Международной федерации фехтования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федерация фехтования России выдвинула бизнесмена Алишера Усманова кандидатом в президенты Международной федерации фехтования (FIE) на очередной срок. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Выборный конгресс Международной федерации фехтования пройдет 27 ноября в Лозанне. 18 октября завершится срок выдвижения национальными федерациями кандидатов на руководящие посты в FIE.

"Федерация фехтования России выдвинула Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования", - сказал Михайлов.

Усманов возглавляет Международную федерацию фехтования с 2008 года, он был переизбран в 2012 и 2016 годах.

Усманов является крупнейшим акционером холдинга USM, который контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест" и сотового оператора "Мегафон". Холдинг Усманова также является совладельцем интернет-компании Mail.ru Group через совместное предприятие с "Мегафоном" и Газпромбанком.