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Киберспорт

Путин: российские киберспортсмены на ЧМ по Dota 2 доказали, что нацелены на результат

Российская команда впервые в истории выиграла The International
© Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Телеграмма главы государства опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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17 октября игроки российской киберспортивной организации Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте. В гранд-финале команда обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG.LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

"На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания.

The International проводится ежегодно, в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году турнир был перенесен из Стокгольма в Бухарест и проводился без зрителей. Team Spirit за победу заработала $18,2 млн, PSG LGD - $5,2 млн.

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