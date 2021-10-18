В Екатеринбурге реконструировали стадион, задействованный на чемпионате мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл обновленный стадион спортивного комбината "Урал", в 2018 году спортивный объект был тренировочной базой для участников чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики администрации Екатеринбурга.

Работы по реконструкции объекта были выполнены в рамках реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Глава Екатеринбурга Орлов дал старт первому матчу на обновленном стадионе спортивного комбината "Урал". "Это современный стадион, на котором можно проводить соревнования высокого уровня. Приятно, что в Екатеринбурге растет количество площадок, где занимается еще больше детей, подростков и молодежи. Уверен, ребята в будущем прославят наш город и регион своими победами. Желаю вам - спортсмены и тренеры - новых рекордов на новом поле", - сказал на церемонии открытия Орлов.

На футбольном поле естественный газон был заменен на искусственный. Новое покрытие имеет сертификат соответствия Международной федерации футбола (ФИФА), что позволяет значительно увеличить продолжительность эксплуатации поля, а также обеспечивает всесезонность использования. Также в ходе работ на площадке стадиона были восстановлены беговые дорожки и зоны для легкой атлетики, были организованы секторы для прыжков с шестом, в длину и высоту, а также оборудована яма для стипль-чеза (бег на 3 000 метров с препятствиями).

В 2018 году Екатеринбург принял четыре матча чемпионата мира, стадион спортивного комбината "Урал" был одной из тренировочных баз, утвержденных ФИФА.