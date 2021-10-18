В команде Минеева назвали Шлеменко следующим возможным соперником

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Российский боец Владимир Минеев может провести следующий бой против бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Об этом ТАСС сообщил тренер Минеева Расул Магомедалиев.

В субботу Минеев победил Магомеда Исмаилова техническим нокаутом в 3-м раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи. В воскресенье Шлеменко победил Артура Гусейнова единогласным решением судей на турнире Eagle FC.

"Мне третий бой против Исмаилова не интересен. Мне интересен один бой - против Александра Шлеменко. Дальше хотелось бы, чтобы Владимир подрался в Bellator или UFC", - сказал Магомедалиев.

Минееву 31 год, на его счету 16 побед, одно поражение, одна ничья. Шлеменко 37 лет, в его активе 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.