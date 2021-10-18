"Спартак" обыграл ЦСКА, прервав серию из семи поражений в личных встречах в КХЛ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 в овертайме дома обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе "Спартака" шайбы забросили Максим Цыплаков (14-я минута), Иван Дроздов (45), Эмиль Петтерссон (60) и Сергей Широков (64). У армейцев отличились Антон Слепышев (48), Сергей Плотников (51) и Александр Попов (54). Армейцы до 48-й минуты проигрывали со счетом 0:2, но забросили три шайбы подряд, однако спартаковцы ушли от поражения в основное время за 18 секунд до конца.

Эта победа стала для "Спартака" первой в личных встречах с ЦСКА с 10 ноября 2020 года (3:2 ОТ), с тех пор красно-белые потерпели семь поражений подряд. В текущем сезоне команды дважды встречались в регулярном чемпионате, оба раза армейцы были сильнее - 5:3 (16 сентября) и 1:0 (11 октября).

"Спартак" после 19 матчей имеет в активе 20 очков и идет восьмым в таблице Западной конференции, армейцы с 25 очками в 20 играх располагаются на четвертой строчке.

В следующем матче ЦСКА примет уфимский "Салават Юлаев" 21 октября, "Спартак" в этот же день в Подольске сыграет с местным "Витязем".

В других матчах дня нижегородское "Торпедо" обыграло дома екатеринбургский "Автомобилист" (4:3), подольский "Витязь" на своей площадке переиграл новосибирскую "Сибирь" (5:2).