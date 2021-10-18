"Спартак" обыграл ЦСКА, прервав серию из семи поражений в личных встречах в КХЛ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 в овертайме дома обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт".
В составе "Спартака" шайбы забросили Максим Цыплаков (14-я минута), Иван Дроздов (45), Эмиль Петтерссон (60) и Сергей Широков (64). У армейцев отличились Антон Слепышев (48), Сергей Плотников (51) и Александр Попов (54). Армейцы до 48-й минуты проигрывали со счетом 0:2, но забросили три шайбы подряд, однако спартаковцы ушли от поражения в основное время за 18 секунд до конца.
Эта победа стала для "Спартака" первой в личных встречах с ЦСКА с 10 ноября 2020 года (3:2 ОТ), с тех пор красно-белые потерпели семь поражений подряд. В текущем сезоне команды дважды встречались в регулярном чемпионате, оба раза армейцы были сильнее - 5:3 (16 сентября) и 1:0 (11 октября).
"Спартак" после 19 матчей имеет в активе 20 очков и идет восьмым в таблице Западной конференции, армейцы с 25 очками в 20 играх располагаются на четвертой строчке.
В следующем матче ЦСКА примет уфимский "Салават Юлаев" 21 октября, "Спартак" в этот же день в Подольске сыграет с местным "Витязем".
В других матчах дня нижегородское "Торпедо" обыграло дома екатеринбургский "Автомобилист" (4:3), подольский "Витязь" на своей площадке переиграл новосибирскую "Сибирь" (5:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|19
|8
|3
|2
|1
|1
|4
|63-57
|28
|2
|СКА
|19
|9
|1
|2
|2
|1
|4
|62-44
|27
|3
|Динамо Мн
|18
|9
|3
|0
|0
|2
|4
|58-45
|26
|4
|ЦСКА
|20
|8
|4
|0
|0
|1
|7
|43-42
|25
|5
|Динамо М
|18
|12
|0
|0
|0
|0
|6
|65-46
|24
|6
|Локомотив
|18
|9
|1
|0
|1
|1
|6
|49-40
|22
|7
|Торпедо
|19
|8
|1
|0
|2
|1
|7
|51-50
|21
|8
|Спартак
|19
|6
|4
|0
|0
|0
|9
|43-45
|20
|9
|Динамо Р
|19
|7
|1
|0
|1
|2
|8
|40-53
|19
|10
|Северсталь
|18
|4
|3
|1
|1
|1
|8
|35-45
|18
|11
|Витязь
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|47-59
|14
|12
|Сочи
|20
|2
|2
|1
|2
|0
|13
|39-61
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Трактор
|20
|11
|1
|4
|1
|1
|2
|66-49
|34
|2
|Металлург
|18
|15
|1
|0
|0
|0
|2
|69-35
|32
|3
|Салават Юлаев
|19
|11
|2
|0
|1
|1
|4
|57-37
|28
|4
|Ак Барс
|20
|7
|2
|3
|0
|3
|5
|47-41
|27
|5
|Авангард
|18
|9
|1
|1
|0
|0
|7
|56-47
|22
|6
|Автомобилист
|20
|7
|1
|1
|2
|2
|7
|63-60
|22
|7
|Барыс
|19
|4
|2
|2
|1
|1
|9
|45-54
|18
|8
|Нефтехимик
|18
|6
|0
|0
|0
|3
|9
|47-53
|15
|9
|Амур
|19
|3
|1
|2
|0
|3
|10
|38-57
|15
|10
|Сибирь
|19
|5
|0
|0
|0
|3
|11
|33-50
|13
|11
|Куньлунь
|18
|4
|0
|1
|1
|1
|11
|43-64
|12
|12
|Адмирал
|18
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|34-62
|11