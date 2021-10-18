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КХЛ
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"Спартак" обыграл ЦСКА, прервав серию из семи поражений в личных встречах в КХЛ

Красно-белые ушли от поражения в основное время за 18 секунд до конца
Хоккеисты "Спартака" Данила Квартальнов и Иван Дроздов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака" Данила Квартальнов и Иван Дроздов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 4:3 в овертайме дома обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе "Спартака" шайбы забросили Максим Цыплаков (14-я минута), Иван Дроздов (45), Эмиль Петтерссон (60) и Сергей Широков (64). У армейцев отличились Антон Слепышев (48), Сергей Плотников (51) и Александр Попов (54). Армейцы до 48-й минуты проигрывали со счетом 0:2, но забросили три шайбы подряд, однако спартаковцы ушли от поражения в основное время за 18 секунд до конца.

Эта победа стала для "Спартака" первой в личных встречах с ЦСКА с 10 ноября 2020 года (3:2 ОТ), с тех пор красно-белые потерпели семь поражений подряд. В текущем сезоне команды дважды встречались в регулярном чемпионате, оба раза армейцы были сильнее - 5:3 (16 сентября) и 1:0 (11 октября).

"Спартак" после 19 матчей имеет в активе 20 очков и идет восьмым в таблице Западной конференции, армейцы с 25 очками в 20 играх располагаются на четвертой строчке.

В следующем матче ЦСКА примет уфимский "Салават Юлаев" 21 октября, "Спартак" в этот же день в Подольске сыграет с местным "Витязем".

В других матчах дня нижегородское "Торпедо" обыграло дома екатеринбургский "Автомобилист" (4:3), подольский "Витязь" на своей площадке переиграл новосибирскую "Сибирь" (5:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит1983211463-5728
2СКА1991221462-4427
3Динамо Мн1893002458-4526
4ЦСКА2084001743-4225
5Динамо М18120000665-4624
6Локомотив1891011649-4022
7Торпедо1981021751-5021
8Спартак1964000943-4520
9Динамо Р1971012840-5319
10Северсталь1843111835-4518
11Витязь1830124847-5914
12Сочи20221201339-6112
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Трактор20111411266-4934
2Металлург18151000269-3532
3Салават Юлаев19112011457-3728
4Ак Барс2072303547-4127
5Авангард1891100756-4722
6Автомобилист2071122763-6022
7Барыс1942211945-5418
8Нефтехимик1860003947-5315
9Амур19312031038-5715
10Сибирь19500031133-5013
11Куньлунь18401111143-6412
12Адмирал18300321034-6211

 

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