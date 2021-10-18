КХЛ рассматривает эпизод с выходом на лед болельщика в матче "Спартак" - ЦСКА

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает эпизод с выходом болельщика на лед во время матча регулярного чемпионата "Спартак" - ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Болельщик выбежал на лед в конце третьего периода.

"КХЛ рассматривает эпизод, связанный с выходом болельщика на лед во время матча "Спартак" - ЦСКА. После рассмотрения всех обстоятельств лига вынесет решение в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ", - сообщили в пресс-службе.

На лед выбежал блогер, находясь на площадке, он снимал происходящее на камеру. Матч завершился победой "Спартака" со счетом 4:3 в овертайме.