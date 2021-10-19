Стань в мид! Рассказываем об основах Dota 2 — главной киберспортивной дисциплины

Российская команда Team Spirit 17 октября стала победителем турнира The International — чемпионата мира по Dota 2 с рекордным призовым фондом в $40 млн.
Когда появилась Dota 2
Dota 2 — это командная ролевая игра с элементами тактико-стратегических действий. Первая "Дота" являлась ответвлением игры Warcraft III, однако в 2009 году компания Valve занялась разработкой самостоятельной игры, которая переросла в киберспортивную дисциплину с крупнейшим призовым фондом.
Впервые Dota 2 была представлена массовому зрителю в августе 2011 года, когда Valve провела чемпионат мира — The International. Призовой фонд первого турнира не имел аналогов в киберспорте и составил $1 млн. Еще два года Dota 2 была доступна лишь в тестовом режиме, полный релиз состоялся в 2013 году.
В чем смысл игры
Пользователям Dota 2 доступны несколько режимов игры, однако профессиональные турниры проводятся только на одном — Capitans Mode. Перед стартом матча игроки проводят драфт: им предоставлен выбор из 120 героев с различными способностями, число которых варьируется от четырех до десяти. Команда из пяти человек может взять себе пять героев, а также запретить семь персонажей для выбора сопернику. Драфт является важнейшей стадией профессиональных матчей, поскольку правильный выбор героев с большой долей вероятности гарантирует победу.
Игровая карта представляет собой симметричные половины с тремя линиями — боттом (нижняя линия), мид (центр) и топ (верхняя линия). Каждые 30 секунд из строений на каждой половине карты выходят крипы — базовые существа, за убийство которых игроки получают опыт и золото. Между линиями расположена лесная территория, на которой находятся нейтральные крипы. Опыт позволяет повышать уровень и изучать способности, за золото игроки покупают предметы для победы в сражениях.
После стадии драфта начинается матч. Игроки, распределенные по определенным ролям, управляют одним героем. Целью каждой команды является разрушение трона — главного строения противников. Также победу можно одержать, вынудив соперника сдаться с помощью большого экономического перевеса. Преимущества можно достигнуть в очных сражениях или с помощью правильного распределения игровых ресурсов на карте.
Чем различаются игровые роли
Каждому игроку в команде соответствует определенная роль — керри, мидер, оффлейнер, частичная поддержка (семи-саппорт) и полная поддержка (фулл-саппорт). Позиции различаются по убыванию дохода. Керри, как правило, самый богатый герой на карте, который должен наносить основной урон в сражениях. Керри-игрокам ассистирует фулл-саппорт — самый бедный персонаж в команде. Его усилия направлены исключительно на обогащение партнера по линии.
Мидер также является одним из основных поставщиков урона в сражениях. Игроки на этой роли занимают центральную линию и стоят один на один с соперником, не забывая помогать партнерам по команде на боковых линиях. Зачастую данную позицию выбирают высококлассные игроки, поскольку для успеха на миде требуется незаурядное исполнительское мастерство.
На верхней линии располагается оффлейнер (третий игрок в системе распределения доходов в команде), которому помогает семи-суппорт. Главная цель оффлейн-роли — помешать вражескому керри зарабатывать ресурсы на линии, развивая при этом своего персонажа. После начальной стадии игры все роли объединяются для сражения или захвата вражеских объектов на карте.
Почему у The International такой крупный призовой фонд
Компания Valve изначально привлекла внимание к "Доте" призовым фондом за победу на The International, который до сих пор является крупнейшим среди всех киберспортивных дисциплин. С 2013 года денежный приз начал формироваться с помощью краудфандинга. Простые пользователи игры получали возможность купить специальный набор бонусов ("компендиум"), а часть средств от продаж увеличивала денежное вознаграждение за победу. Таким образом, почти весь призовой фонд каждый год формируется за счет подобных пожертвований от любителей игры.
На сегодняшний день денежное вознаграждение на The International сопоставимо с призовым фондом теннисных турниров Большого шлема и в разы превышает суммы за победу в большинстве олимпийских дисциплин. Однако другие турниры по Dota 2, проводящиеся в течение года, сильно уступают чемпионату мира и редко переваливают за $1 млн, поскольку финансируются лишь за счет спонсоров.
Где смотреть трансляции турниров по Dota 2
Аудитория киберспортивных трансляций по Dota 2 исчисляется миллионами зрителей по всему миру. Русскоязычную трансляцию The International в 2021 году, победителем которого стала российская команда Team Spirit, на пике смотрели 1,2 млн человек.
Все трансляции полностью бесплатны. Главной площадкой для просмотра турниров по "Доте" является видеостриминговый сервис Twitch. Также трансляции есть на других платформах (например, YouTube). В некоторых странах существуют даже специализированные киберспортивные телеканалы.
Даниил Онищенко