Стань в мид! Рассказываем об основах Dota 2 — главной киберспортивной дисциплины

Пользователям Dota 2 доступны несколько режимов игры, однако профессиональные турниры проводятся только на одном — Capitans Mode. Перед стартом матча игроки проводят драфт: им предоставлен выбор из 120 героев с различными способностями, число которых варьируется от четырех до десяти. Команда из пяти человек может взять себе пять героев, а также запретить семь персонажей для выбора сопернику. Драфт является важнейшей стадией профессиональных матчей, поскольку правильный выбор героев с большой долей вероятности гарантирует победу.

Игровая карта представляет собой симметричные половины с тремя линиями — боттом (нижняя линия), мид (центр) и топ (верхняя линия). Каждые 30 секунд из строений на каждой половине карты выходят крипы — базовые существа, за убийство которых игроки получают опыт и золото. Между линиями расположена лесная территория, на которой находятся нейтральные крипы. Опыт позволяет повышать уровень и изучать способности, за золото игроки покупают предметы для победы в сражениях.

После стадии драфта начинается матч. Игроки, распределенные по определенным ролям, управляют одним героем. Целью каждой команды является разрушение трона — главного строения противников. Также победу можно одержать, вынудив соперника сдаться с помощью большого экономического перевеса. Преимущества можно достигнуть в очных сражениях или с помощью правильного распределения игровых ресурсов на карте.