Федоров заявил, что не подведет сборную России по хоккею в качестве тренера на Олимпиаде

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров выразил надежду на то, что не подведет сборную России на Олимпийских играх в качестве одного из представителей тренерского штаба национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

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В понедельник на пресс-конференции в ТАСС главный тренер сборной России Алексей Жамнов объявил о том, что Федоров вошел в тренерский штаб команды.

"Благодарю за доверие, не подведу, - сказал Федоров. - Сегодня старался не читать прессу об этом, так как была важная игра. Занимался своим делом".

ЦСКА уступал в ходе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со "Спартаком" со счетом 0:2, забросил три шайбы в третьем периоде, но проиграл в овертайме (3:4). "Думаю, мы вернулись в игру, забили важные голы в третьем периоде. Дальше все было видно: схватили ненужные удаления, не удалось уберечь наши ворота. Сделаем определенные выводы, анализ, от таких игр мы становимся лучше", - отметил Федоров.

Тренер рассказал о состоянии Михаила Григоренко, который не участвовал в матче. "Полную информацию получу сегодня-завтра. У него небольшое повреждение. После следующей игры он будет готов играть", - сказал Федоров.

Миронов похвалил новичка

Главный тренер "Спартака" Борис Миронов отметил, что первые два периода команда действовала по заданию, а затем стала играть по счету. "Спасибо ребятам, что не бросили играть, играли до конца. Надо было держать тот темп, но потеряли концентрацию", - сказал Миронов.

Благодаря этой победе "Спартак" вернулся в зону плей-офф. "Тренеры следят за таблицей, каждая игра важна. Ребята выходили с настроем. Такие победы делают коллектив намного сильнее", - отметил тренер.

В матче с ЦСКА за "Спартак" дебютировал Игорь Швырев, перешедший из "Металлурга". "Он молодец, отыграл хорошо, мог забить в первой смене. Вливается в коллектив, надо ему понять нашу тактику", - сказал Миронов.

В следующем матче ЦСКА примет уфимский "Салават Юлаев" 21 октября. "Спартак" в этот же день в Подольске сыграет с местным "Витязем".