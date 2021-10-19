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Федор Емельяненко допустил, что проведет еще один бой после поединка с Джонсоном

Россиянин встретится с американцем 23 октября на турнире в Москве

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко допустил, что может провести еще один бой после поединка против американца Тимоти Джонсона. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Емельяненко и Джонсон проведут поединок 23 октября в Москве на турнире Bellator.

"Мне самому хочется побиться, но я должен выполнить свои обязательства перед Bellator. Мы заключили такой контракт с пониманием, чтобы я мог закончить в любой момент. Но если Господь даст силы, то мы еще после [боя с Джонсоном] бой проведем", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 45 лет, на его счету 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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