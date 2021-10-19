Федор Емельяненко заявил, что в 2016 году отказался от боя против Леснара и перехода в UFC

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко в 2016 году отказался от подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и боя против Брока Леснара. Об этом Емельяненко рассказал в интервью ТАСС.

"Они сказали: "Мы считаем, что ты лучший боец, хотели бы, чтобы ты у нас побился. Хотим столько-то тебе заплатить, бой с Броком Леснаром". Я сказал, что это хорошие деньги, я знаю, кому сколько платите. Но сказал, что хочу чуть больше. И сказал, что у меня есть команда, многократные чемпионы мира по боевому самбо и так далее", - отметил Емельяненко.

"И я бы хотел, чтобы они тоже зашли в UFC. На что мне сказали: "Насчет тебя мы подумаем по гонорару. А ребята твои нам не нужны". Мне сказали это открытым текстом. А с Леснаром тогда подрался Марк Хант", - добавил боец.

Емельяненко 45 лет. Всего в смешанных единоборствах на его счету 39 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся. Леснар - профессиональный рестлер, он провел восемь боев в UFC и владел чемпионским титулом организации.