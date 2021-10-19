Федор Емельяненко заявил о негативном отношении к мату и сквернословию

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко рассказал о том, что негативно относится к сквернословию и что перестал ругаться после того, как стал верующим человеком. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Отрицательно [отношусь к мату], это хула на пресвятую Богородицу, - сказал Емельяненко. - Сквернословие - это страшно, это язык бесов. Я как стал верующим человеком, так этого [у меня] больше нет, я и раньше особо не ругался. Но какие-то были моменты, случалось что-то, было в прошлой жизни, я уже покаялся".

"Стараюсь этого уже не совершать больше никогда и следить за своим языком. Надо понимать, что это бесовский язык и разговаривать на нем нельзя", - добавил собеседник агентства.