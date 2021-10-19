{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Федор Емельяненко заявил о негативном отношении к мату и сквернословию

Боец связывает свои убеждения с религией

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко рассказал о том, что негативно относится к сквернословию и что перестал ругаться после того, как стал верующим человеком. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Отрицательно [отношусь к мату], это хула на пресвятую Богородицу, - сказал Емельяненко. - Сквернословие - это страшно, это язык бесов. Я как стал верующим человеком, так этого [у меня] больше нет, я и раньше особо не ругался. Но какие-то были моменты, случалось что-то, было в прошлой жизни, я уже покаялся".

"Стараюсь этого уже не совершать больше никогда и следить за своим языком. Надо понимать, что это бесовский язык и разговаривать на нем нельзя", - добавил собеседник агентства.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
ММА
Федор Емельяненко рассказал, почему его брат Иван не стал бойцом
Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою
Федор Емельяненко рассказал, почему его брат Иван не стал бойцом
Читать полностью