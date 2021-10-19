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ММА

Федор Емельяненко рассказал, почему его брат Иван не стал бойцом

Иван Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко рассказал, почему не стал продолжать карьеру в единоборствах его брат Иван. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Иван Емельяненко - младший брат из трех братьев в семье. Он является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

"Я не знаю ответа на этот вопрос. Я говорил Ивану, что ему будет легче идти по этой дороге, я буду помогать. Он не захотел, у него своя жизнь. Со спортом сегодня она никак не связана", - сказал Федор Емельяненко.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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