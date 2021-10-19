Федор Емельяненко призвал запрещать "фрик-бои" через прокуратуру

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко выступил против так называемых "фрик-боев" и призвал запрещать их через прокуратуру. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Я бился в тяжелой весовой категории, свыше 93 кг, дальше ограничений не было, - сказал Емельяненко. - Здесь неправильно сравнивать, против меня выходили профессионалы. Сейчас делают шоу, привлекают внимание не два профессионала, а непонятно кто. Здесь необходимо наводить порядок".

"Федерации должны включаться, запрещать такие бои. Через прокуратуру это должно работать, на законодательном уровне этот вопрос нужно решить. Когда я возглавлял Союз [ММА России], мы включались и общались с руководством разных лиг, просили, требовали, чтобы не ставили бойцов даже разного уровня. Мы получали согласие, такого, как сейчас, не было, это форменное безобразие", - добавил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12697531.