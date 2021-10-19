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Чемпионат мира по спортивной гимнастике

Родионенко: гимнастка Мельникова выступает на чемпионате мира так, как было задумано

Спортсменка на мировом первенстве с лучшим результатом вышла в финал соревнований в личном многоборье
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пока выступает на чемпионате мира так, как это было задумано. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Во вторник Мельникова выиграла квалификацию и вышла в финал соревнований в личном многоборье. Спортсменка по итогам квалификации набрала 57,065 балла. Также в финал многоборья с пятым результатом прошла россиянка Владислава Уразова (53,065 балла). Чемпионат мира проходит в японском Китакюсю.

"Все было так, как задумано. Она должна сражаться и быть на этих соревнованиях лучшей", - сказала Родионенко.

В нынешнем году Мельникова выиграла золото олимпийского командного турнира в Токио. Также она является четырехкратным призером чемпионатов мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

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