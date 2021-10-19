Родионенко: гимнастка Мельникова выступает на чемпионате мира так, как было задумано

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пока выступает на чемпионате мира так, как это было задумано. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Во вторник Мельникова выиграла квалификацию и вышла в финал соревнований в личном многоборье. Спортсменка по итогам квалификации набрала 57,065 балла. Также в финал многоборья с пятым результатом прошла россиянка Владислава Уразова (53,065 балла). Чемпионат мира проходит в японском Китакюсю.
"Все было так, как задумано. Она должна сражаться и быть на этих соревнованиях лучшей", - сказала Родионенко.
В нынешнем году Мельникова выиграла золото олимпийского командного турнира в Токио. Также она является четырехкратным призером чемпионатов мира и четырехкратной чемпионкой Европы.