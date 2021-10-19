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Лига Европы

Российский судья Сергей Иванов обслужит матч Лиги Европы "Фенербахче" - "Антверпен"

Встреча пройдет 21 октября в Стамбуле
Сергей Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Сергей Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит встречу третьего тура группового этапа Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и бельгийским "Антверпеном". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Матч группы D пройдет 21 октября в Стамбуле. Помогать Иванову будут Роман Усачев и Валерий Данченко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Владимир Москалев и Алексей Лунев, резервным арбитром назначен Кирилл Левников.

"Фенербахче" занимает третье место в турнирной таблице группы с одним очком в двух матчах, "Антверпен" не имеет в своем активе набранных очков и располагается на последней, четвертой строчке. Лидером группы является греческий "Олимпиакос" (6 очков), на второй позиции находится германский "Айнтрахт" (4).

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