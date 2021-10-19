Расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду включает порядка 100 человек

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Расширенный состав мужской сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине включает около 100 игроков. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Все сборные, которые примут участие в олимпийском хоккейном турнире (за исключением команды Китая), назвали по три игрока, которые сыграют на Играх в Пекине. Федерация хоккея России объявила, что на Олимпиаде точно сыграют вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров, выступающие за "Тампу", а также нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. 3 сентября было объявлено, что в Олимпиаде примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).