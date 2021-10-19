Расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду включает порядка 100 человек

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Расширенный состав мужской сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине включает около 100 игроков. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.
Все сборные, которые примут участие в олимпийском хоккейном турнире (за исключением команды Китая), назвали по три игрока, которые сыграют на Играх в Пекине. Федерация хоккея России объявила, что на Олимпиаде точно сыграют вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров, выступающие за "Тампу", а также нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. 3 сентября было объявлено, что в Олимпиаде примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Трех игроков мы назвали, а сейчас отправили расширенный список. Там и ребята из НХЛ, на всякий случай из Континентальной хоккейной лиги, около 100 человек. Думаю, по составу мы будем понимать после 10 января, если что-то произойдет и игроки НХЛ не поедут, хотя я очень сомневаюсь. Наверное, организаторы нам сообщат про дедлайн объявления составов", - сказал Жамнов.
По словам тренера, игроков НХЛ и КХЛ в расширенном списке примерно поровну. "Мы рассматриваем все кандидатуры, начиная от защитников и заканчивая центральными и крайними нападающими. Тут надо понимать, что необходим баланс, чтобы были и высококлассные игроки, и те, кто может играть в обороне", - отметил он.