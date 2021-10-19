Футболист "Зенита" Караваев считает командную игру сильной стороной "Ювентуса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Серьезным преимуществом итальянского футбольного клуба "Ювентус" является командная игра. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Ювентусом" пройдет в среду в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 22:00 мск.

"Главная сильная сторона "Ювентуса"? У них много сильных сторон. Мне кажется, это командная игра прежде всего, хорошая оборона и атака, но сила больше в командной игре. Нервозности нет, ожидает тяжелая игра, это Лига чемпионов. Несмотря на наши ожидания, нет времени расстраиваться, нужно набирать очки", - сказал Караваев.

"Я полностью восстановился, готов играть. В Туле 20 минут сыграл, все хорошо, готовлюсь. Этих минут хватило, чтобы войти в игровой тонус, я тренировался всю неделю", - добавил футболист.

После двух туров "Ювентус" с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице группы Н, далее идут английский "Челси" (3), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0).