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Футбол в России

Плутник: трансферная стоимость "Локомотива" к сезону-2025/26 должна составить €236 млн

Председатель совета директоров клуба назвал эту сумму оптимистичным прогнозом

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. К сезону-2025/26 суммарная трансферная стоимость игроков футбольного клуба "Локомотив" должна увеличиться до €236 млн. Об этом на презентации стратегии развития "Локомотива" сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

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"К сезону-2025/26 рыночная стоимость "Локомотива" должна составить €236 млн евро, это оптимистичный прогноз, €141 млн евро - базовый прогноз", - сказал Плутник.

"Трансферная стоимость и стоимость игроков команды должна увеличиться в два раза, это одна из стратегических целей "Локомотива". Если стоимость команды расти не будет, то регулярно доходить в [плей-офф еврокубков] будет невозможно", - отметил он.

"Локомотив" находится на пятой строке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 матчах. По данным портала Transfermarkt, общая стоимость игроков клуба составляет €97,03 млн.

 

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