Плутник: "Локомотив" не обращался в РЖД с просьбой о дополнительной поддержке

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" не обращался к генеральному спонсору команды - ОАО "РЖД" - с просьбой о дополнительной финансовой поддержке. Об этом на презентации стратегии развития "Локомотива" сообщил председатель совета директоров клуба Александр Плутник.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало об обращении "Локомотива" в совет директоров РЖД с просьбой выделить им дополнительно 3 млрд рублей.

"Локомотив" имеет стабильную поддержку РЖД, ни о каком кредите мне неизвестно. Это неправда, никаких кредитов "Локомотив" не привлекал, сумма [от ВТБ] существенно меньше. Такая практика существует давно. Клуб за дополнительной поддержкой в РЖД не обращался", - сказал Плутник.

"РЖД - традиционный наш партнер, без него клуб не сможет выжить", - добавил гендиректор клуба Владимир Леонченко.