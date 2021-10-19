Семак: футболисты "Зенита" чувствуют себя нормально после двух поражений в чемпионате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Игроки санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" чувствуют себя нормально после двух подряд поражений в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В матчах 10-го и 11-го туров чемпионата России "Зенит" проиграл "Сочи" (1:2) и тульскому "Арсеналу" (1:2). В среду подопечные Семака сыграют дома с итальянским "Ювентусом" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

"После двух неудачных матчей чувствуем себя нормально, это всего лишь статистика, - сказал Семак. - Что касается завтрашнего матча, то у "Ювентуса" хорошее положение, не так много очков нужно набрать, чтобы выйти в следующий раунд. Для нас матч с "Ювентусом" будет очень важным, так как [от него] зависит выход в плей-офф".

После двух туров "Ювентус" с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице группы Н, далее идут английский "Челси" (3), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0).