Караваев заявил, что футболисты "Зенита" не думают об отсутствии Роналду в "Ювентусе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Игроки санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" перед матчем Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" не думают об отсутствии в составе команды португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом на пресс-конференции рассказал защитник "Зенита" Вячеслав Караваев.

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Роналду выступал за "Ювентус" с июля 2018 года. 31 августа он перешел в английский "Манчестер Юнайтед". В среду "Зенит" на своем поле сыграет с "Ювентусом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

"Если честно, мы не думаем об этом, думаем о команде "Ювентус", - сказал Караваев. - Естественно, у них есть много других исполнителей помимо Роналду".

После двух туров "Ювентус" с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице группы Н, далее идут английский "Челси" (3), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0).