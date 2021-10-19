Рангник: Антон Миранчук вернется в состав "Локомотива" в декабре

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук вернется в состав команды после травмы в декабре. Об этом руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник рассказал журналистам.

В нынешнем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги Миранчук провел всего четыре матча. Последний - в середине августа. В сентябре пресс-служба "Локомотива" сообщила, что футболист находится на лечении в Германии.

"Миранчук вернется только в декабре. Такие проблемы должны выявляться вовремя, мы не должны повторять таких ситуаций", - сказал Рангник.