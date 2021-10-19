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Футбол в России

Рангник: Пашинин и Лоськов останутся в тренерском штабе "Локомотива"

Специалисты работали вместе с предыдущим тренером клуба Марко Николичем

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в тренерском штабе московского футбольного клуба "Локомотив" под руководством немецкого специалиста Маркуса Гисдоля. Об этом руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник рассказал журналистам.

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Пашинин и Лоськов работали в штабе предыдущего главного тренера команды Марко Николича.

"Пашинина и Лоськова мы интегрировали в новый штаб, у них есть свои задачи, и мы их развиваем, в том числе в плане тактики. Для нас важна устойчивость, чтобы команда успешно работала даже после нашего ухода. Надо внедрить вещи, которые обеспечат устойчивое развитие в будущем. Из паровоза мы хотим сделать "Сапсан", чтобы клуб отвечал современным требованиям", - сказал Рангник.

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