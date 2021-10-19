Теннисист Сафиуллин не смог пробиться во второй круг Кубка Кремля

Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4. В следующем круге француз сыграет с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым.

Сафиуллину 24 года, он занимает 160-ю строчку в мировом рейтинге. Теннисист не имеет побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2015 году россиянин победил на Открытом чемпионате Австралии среди юниоров.

Маннарино 33 года, он находится на 51-м месте в рейтинге ATP. На его счету одна победа на турнире под эгидой ассоциации. В 2019 году Маннарино дошел до финала Кубка Кремля.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.