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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисист Сафиуллин не смог пробиться во второй круг Кубка Кремля

Россиянин проиграл французу Адриану Маннарино

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин проиграл французу Адриану Маннарино в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4. В следующем круге француз сыграет с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым.

Сафиуллину 24 года, он занимает 160-ю строчку в мировом рейтинге. Теннисист не имеет побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2015 году россиянин победил на Открытом чемпионате Австралии среди юниоров.

Маннарино 33 года, он находится на 51-м месте в рейтинге ATP. На его счету одна победа на турнире под эгидой ассоциации. В 2019 году Маннарино дошел до финала Кубка Кремля.

Кубок Кремля проходит во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $1,345 млн.

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