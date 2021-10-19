Спортивная дипломатия и инновации станут главными темами саммита "Спорт-Аккорд"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Генеральной темой главного дня саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге, который пройдет в мае 2022 года, станут спортивная дипломатия, технологии и виртуальные мероприятия. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области во вторник.

"Спортивная дипломатия, технологии, виртуальные мероприятия, инновации и экспорт технологий будут рассмотрены в разрезе единого подхода к наведению мостов в постоянно расширяющемся мире спорта. Именно стратегия объединения усилий в развитии индустрии станет главным маркером в повестке конференции "Спорт-Аккорда", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, эксперты международных спортивных федераций представят презентации "Сила спортивной дипломатии", "Новые подходы и использование коммерческого потенциала спорта", "Истории успеха виртуальных мероприятий", "Как оставаться на связи и быть вовлеченным во время глобальных изменений" и "Роль технологий в развитии мирового спорта".

"Спорт-Аккорд" пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.