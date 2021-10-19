Щенсный: "Ювентус" должен выложиться на 150%, чтобы победить "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты итальянского "Ювентуса" должны показать сплоченность и выложиться на 150% для победы над санкт-петербургским "Зенитом" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на онлайн-конференции рассказал польский голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсный.

В среду "Ювентус" на выезде сыграет с "Зенитом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

"Чтобы победить, мы должны играть в том же духе, как играли в двух последних матчах, - сказал Щенсный. - Также нужно выложиться на 150% для этого. Должны проявить сплоченность. Мы поняли в ходе последних матчей, что это меняет игру".

После двух туров "Ювентус" с 6 очками занимает первое место в таблице группы Н, далее идут английский "Челси" (3), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0).