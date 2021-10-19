Матыцин: победа Team Spirit сделает киберспорт в России более популярным

СУЗДАЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Победа игроков российской киберспортивной организации Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2 позволит сделать киберспорт более популярным в РФ. Такое мнение журналистам во вторник высказал министр спорта России Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Суздаль (Владимирская область).

"Любая победа - это очень сильный мотиватор. В том виде деятельности, в котором она одержана российскими представителями киберспорта, наверное, она будет содействовать привлечению и развитию этого направления", - отметил он.

На вопрос о господдержке киберспорта он ответил, что "там такие бюджеты, что ребята сами справляются".

17 октября игроки российской киберспортивной организации Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте. В гранд-финале команда обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". The International проводится ежегодно, в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году турнир был перенесен из Стокгольма в Бухарест и проводился без зрителей. Team Spirit за победу заработала $18,2 млн, PSG LGD - $5,2 млн.

В Суздале министр спорта РФ Олег Матыцин и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев посетили стройплощадку многофункционального спортивного комплекса "Суздаль-арена", который возводится на средства инвестора в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города. Кроме того, они проинспектируют стадион "Спартак", реконструированный по региональному проекту "Спорт - норма жизни".