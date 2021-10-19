Матыцин: реорганизация учреждений допобразования в спорте не планируется

СУЗДАЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Реорганизация учреждений дополнительного спортивного образования при гармонизации законов о спорте и образовании не планируется. Об этом сообщил во вторник министр спорта России Олег Матыцин в ходе рабочей поездки в Суздаль (Владимирская область).

"Мы понимаем, что закон (О внесении изменений в федеральный закон о физической культуре, спорте и допобразовании - прим. ТАСС) принимался в таком, быстром режиме и существует ряд вопросов, связанных с изменением статуса - теперь учреждения дополнительного образования. Но реорганизации никакой не будет. Те учреждения спортивной подготовки, которые находятся в ведении региональных министерств спорта, должны там и остаться. И у нас никакого вектора, чтобы изменять принадлежность, и кто будет руководить этим процессом, нет", - сказал министр.

По его словам, все, что касается присвоения категорий, в законе разделено, это будет сферой полномочий регионального министерства спорта, но аттестация данных работников будет проводиться региональными министерствами образования. "Еще очень важный - вопрос лицензирования спортшкол. Требования и стандарты, которые сейчас определены законом "образования", ставят под угрозу работу многих спортшкол. Здесь наша задача совместно с Рособрнадзором, министерством просвещения ввести особые стандарты, которые бы предполагали, как минимум чтобы не произошел коллапс у нас к 2023 году. Дети не должны чувствовать, где они находятся - в системе просвещения или системе спорта. Они должны иметь доступные и лицензированные условия, но при этом ни в коем случае не должны пострадать тренеры, материально-техническое обеспечение школ", - добавил он.

В Суздале Матыцин и врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев посетили стройплощадку многофункционального спортивного комплекса "Суздаль-арена", который возводится на средства инвестора в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города. Кроме того, они проинспектируют стадион "Спартак", реконструированный по региональному проекту "Спорт - норма жизни".