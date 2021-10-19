Главный тренер "Ювентуса" отметил хорошую игру головой Дзюбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" хорошо играет в атаке, укомплектован техничными игроками, нападающий клуба Артем Дзюба выделяется хорошей игрой головой. Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В среду "Ювентус" на выезде сыграет с "Зенитом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

"Кого отмечу у "Зенита"? "Зенит" является командой с техничными игроками, особенно в полузащите, хорошо играют в атаке. Есть два разных нападающих. Один очень высокий, это Дзюба. Он очень хорошо играет головой. Другой нападающий очень техничный. Чтобы добиться победы, мы должны хорошо сыграть против них", - сказал Аллегри.

После двух туров "Ювентус" с 6 очками занимает первое место в таблице группы Н, далее идут английский "Челси" (3), "Зенит" (3) и шведский "Мальмё" (0).