Сборная России по баскетболу начнет отборочный турнир к Кубку мира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу проведет первые два матча отборочного турнира к Кубку мира в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Российская команда проведет 26 ноября матч против сборной Италии и 29 ноября - против исландцев. Изначально матч против сборной Исландии был запланирован как гостевой, однако его перенесли в Россию. Санкт-Петербург впервые примет официальные матчи сборной России. Попасть на игры можно будет только при предъявлении QR-кода.

"Для любой команды и любого турнира важен успешный старт. А сборная России сейчас еще и начинает писать новую страницу своей истории, поэтому значение двух предстоящих игр возрастает еще больше. Здорово, что именно в этот момент на карте официальных игр главной команды страны появляется еще одна точка. Уверены, страсть петербургских болельщиков и всей страны, поддерживающей сборную у телевизоров, обеспечит игрокам правильный настрой и зарядит энергией", - сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

В группу H вместе с командами России, Италии и Исландии попала также сборная Нидерландов. Команды сыграют по два матча друг с другом. Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами группы G, в которой выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.

Кубок мира пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Мировое первенство примут Индонезия, Япония и Филиппины.