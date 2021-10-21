Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 21 октября. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четверг "Сент-Луис" в гостевом матче победил "Вегас" (3:1), Тарасенко стал автором победной шайбы. Всего в активе 29-летнего форварда 2 очка (1 шайба + 1 передача) в трех матчах.

Первой звездой дня признан форвард "Филадельфии" Кэм Аткинсон, оформивший дубль в домашнем матче против "Бостона" (6:3). Третьей звездой стал партнер Аткинсона по команде Джоэль Фараби, он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.