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НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин забросил победную шайбу в гостевом матче против "Вегаса" (3:1)
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") и Робин Ленер ("Вегас") AP Photo/David Becker
Описание
Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") и Робин Ленер ("Вегас")
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 21 октября. Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четверг "Сент-Луис" в гостевом матче победил "Вегас" (3:1), Тарасенко стал автором победной шайбы. Всего в активе 29-летнего форварда 2 очка (1 шайба + 1 передача) в трех матчах.

Первой звездой дня признан форвард "Филадельфии" Кэм Аткинсон, оформивший дубль в домашнем матче против "Бостона" (6:3). Третьей звездой стал партнер Аткинсона по команде Джоэль Фараби, он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

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