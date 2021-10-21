Омская область получила одобрение на заявку на строительство фехтовального центра

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Омская область получила одобрение на заявку на участие Федерации фехтования России в строительстве фехтовального центра в Омске. Об этом заявил губернатор Александр Бурков в бюджетном послании к омскому заксобранию.

"Поддержана заявка Омской области о долевом участии Федерации фехтования России в строительстве фехтовального центра в Омске. На условиях государственно-частного партнерства инвестор готов выделить 210 млн рублей", - заявил Бурков.

Губернатор отметил, что с учетом дефицита бюджета власти вынуждены привлекать внебюджетные инвестиции в рамках концессий или соглашений о государственно-частном партнерстве. "[Например,] мы уже запускаем проект строительства 25-метрового бассейна на "Московке-2" в Омске. Удалось привлечь инвестора под концессию, а это позволит получить федеральную субсидию в сумме 250 млн рублей", - рассказал глава региона.

По его словам, в 2022 году также начнется проектирование профессионального центра стрелковой подготовки со всеми спортивными дистанциями. "Будет дан толчок и проектам по развитию биатлона. В начале следующего года должно пройти лицензирование стрельбища на биатлонном комплексе в Муромцево. Кроме того, в 2022 году начнется проектирование биатлонно-лыжного комплекса в Советском округе Омска", - подытожил Бурков.

На Паралимпиаде в Токио представители Омской области завоевали три награды в фехтовании на колясках. Александр Кузюков стал победителем в личном и командном соревнованиях, Юлия Майя завоевала бронзовую медаль в командном первенстве.