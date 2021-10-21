"Сочи" стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом в сентябре

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Сочи" в сентябре стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, в первый месяц осени были протестированы четыре футболиста клуба.

Всего в сентябре РУСАДА проверило на допинг девятерых футболистов РПЛ.

В число четырех протестированных игроков "Сочи" вошли защитник Тимофей Маргасов, полузащитники Ибрагим Цаллагов и Артур Юсупов, а также нападающий Максим Барсов. Три футболиста были проверены у "Нижнего Новгорода" (Игорь Горбунов, Кирилл Гоцук и Николай Калинский), два - у ЦСКА (Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев). Всего РУСАДА в 2021 году протестировало 41 футболиста РПЛ.

После 11 туров РПЛ "Сочи" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко, лидирует "Зенит" (23 очка), третье место занимает "Динамо" (20). ЦСКА в турнирной таблице находится на четвертом месте (20), "Нижний Новгород" - на десятом (14).