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"Сочи" стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом в сентябре

За месяц были проверены четыре игрока команды
Футболисты "Сочи" Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Сочи" в сентябре стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, в первый месяц осени были протестированы четыре футболиста клуба.

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Всего в сентябре РУСАДА проверило на допинг девятерых футболистов РПЛ.

В число четырех протестированных игроков "Сочи" вошли защитник Тимофей Маргасов, полузащитники Ибрагим Цаллагов и Артур Юсупов, а также нападающий Максим Барсов. Три футболиста были проверены у "Нижнего Новгорода" (Игорь Горбунов, Кирилл Гоцук и Николай Калинский), два - у ЦСКА (Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев). Всего РУСАДА в 2021 году протестировало 41 футболиста РПЛ.

После 11 туров РПЛ "Сочи" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко, лидирует "Зенит" (23 очка), третье место занимает "Динамо" (20). ЦСКА в турнирной таблице находится на четвертом месте (20), "Нижний Новгород" - на десятом (14).

Теги
Российский футболДопинг
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