"Металлург" победил "Йокерит" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

ТАСС, 21 октября. Магнитогорский "Металлург" на выезде в овертайме обыграл хельсинкский "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 142 зрителей и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Артем Замченок (40-я минута), Максим Карпов (41), Филипп Майе (43), Брендэн Лайпсик (47) и Линус Хульмстрём (62). У проигравших отличились Никлас Фриман (19), Филип Хольм (27), Петтери Линдбом (36) и Тему Турунен (50).

Карпов набрал 250-е очко в КХЛ, в лиге он также выступал за челябинский "Трактор", московское "Динамо", петербургский СКА, этот матч стал для него 546-м в КХЛ.

Магнитогорский клуб лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 20 играх 36 очков, команда из Финляндии занимает второе место на Западе, имея в активе 29 очков в 21 матче. В следующей игре "Металлург" 23 октября на выезде встретится с "Сочи", "Йокерит" днем позднее примет рижское "Динамо".