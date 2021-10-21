"Тоттенхэм" проиграл "Витессу" в матче Лиги конференций по футболу

ТАСС, 21 октября. Нидерландский "Витесс" дома обыграл английский "Тоттенхэм" в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол на 78-й минуте забил Максимиллиан Виттек.

В другом матче группы французский "Ренн" на выезде со счетом 2:1 обыграл словенскую "Муру". Французский клуб с семью очками лидирует в таблице группы, "Витесс", в активе которого стало шесть очков, идет на второй строчке. Третье место занимает "Тоттенхэм" (4), "Мура" замыкает таблицу, не сумев набрать очков.

В следующем туре клуб из Нидерландов 4 ноября сыграет в гостях с "Тоттенхэмом". "Ренн" и "Мура" в этот же день сыграют во Франции.