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Лига конференций

"Тоттенхэм" проиграл "Витессу" в матче Лиги конференций по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Витесса"
Деле Алли ("Тоттенхэм"), Сондре Тронстад и Якоб Расмуссен ("Витесс") EPA-EFE/JEROEN PUTMANS
Описание
Деле Алли ("Тоттенхэм"), Сондре Тронстад и Якоб Расмуссен ("Витесс")
© EPA-EFE/JEROEN PUTMANS

ТАСС, 21 октября. Нидерландский "Витесс" дома обыграл английский "Тоттенхэм" в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол на 78-й минуте забил Максимиллиан Виттек.

В другом матче группы французский "Ренн" на выезде со счетом 2:1 обыграл словенскую "Муру". Французский клуб с семью очками лидирует в таблице группы, "Витесс", в активе которого стало шесть очков, идет на второй строчке. Третье место занимает "Тоттенхэм" (4), "Мура" замыкает таблицу, не сумев набрать очков.

В следующем туре клуб из Нидерландов 4 ноября сыграет в гостях с "Тоттенхэмом". "Ренн" и "Мура" в этот же день сыграют во Франции.

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