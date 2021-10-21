Семин подарил болельщику врученную ему серебряную медаль чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывшему главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину вручили серебряную медаль чемпионата России по футболу сезона-2019/20 перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы с турецким "Галатасараем".

Семин возглавлял "Локомотив" до мая 2020 года, покинув клуб после решения предыдущего руководства не продлевать с ним контракт. "Локомотив" выигрывал золото чемпионата России (2002, 2004, 2018) при Семине.

Семин после вручения медали вместе с гендиректором "Локомотива" Владимиром Леонченко пошел к южной трибуне и отдал медаль одному из болельщиков.

После ухода Семина "Локомотив" возглавил серб Марко Николич, покинувший пост главного тренера 5 октября 2021 года. 10 октября его сменил немецкий специалист Маркус Гисдоль.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков в 11 матчах. В Лиге Европы сезона-2021/22 "Локомотив" в двух матчах набрал 1 очко.

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