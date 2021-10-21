{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

Семин подарил болельщику врученную ему серебряную медаль чемпионата России по футболу

Перед матчем Лиги Европы с турецким "Галатасараем" бывший главный тренер "Локомотива" получил медаль за второе место в чемпионате России сезона-2019/20
Юрий Семин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Юрий Семин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывшему главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину вручили серебряную медаль чемпионата России по футболу сезона-2019/20 перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы с турецким "Галатасараем".

Семин возглавлял "Локомотив" до мая 2020 года, покинув клуб после решения предыдущего руководства не продлевать с ним контракт. "Локомотив" выигрывал золото чемпионата России (2002, 2004, 2018) при Семине.

Семин после вручения медали вместе с гендиректором "Локомотива" Владимиром Леонченко пошел к южной трибуне и отдал медаль одному из болельщиков.

После ухода Семина "Локомотив" возглавил серб Марко Николич, покинувший пост главного тренера 5 октября 2021 года. 10 октября его сменил немецкий специалист Маркус Гисдоль.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 18 очков в 11 матчах. В Лиге Европы сезона-2021/22 "Локомотив" в двух матчах набрал 1 очко.

В новость внесены изменения в 22:28 мск - изменен заголовок и добавлена новая информация в третьем абзаце.

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
НБА
СМИ: НБА начала переговоры о создании европейского дивизиона
Европейские команды не будут играть с клубами НБА
Читать полностью