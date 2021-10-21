Незримый триумф. В России не увидели победы гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская спортивная гимнастика в четверг одержала еще одну знаковую победу в своей истории. Впервые за 11 лет титул абсолютной чемпионки мира достался представительнице России, однако этот успех прошел мимо отечественных болельщиков, которые были лишены возможности стать свидетелями триумфа Ангелины Мельниковой, сидя перед экранами своих телевизоров.

Мельникова в личном многоборье набрала 56,632 балла. Второе место заняла американка Линн Вонг (56,340), третье - ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566). Еще одна россиянка Владислава Уразова стала четвертой (53,598).

"Это то, чего я хотела, - призналась Мельникова после церемонии награждения. - Я очень счастлива и очень устала. Но завтра у меня будет выходной, а в субботу и воскресенье ждут еще четыре финала. В заключительные дни буду просто наслаждаться во время выступления, потому что свою главную задачу я решила сегодня".

"Для меня эта золотая медаль стала особенной, потому что на подготовку к чемпионату мира у меня был только месяц. И я очень удивлена тому, что сумела сделать сегодня. Но мой путь к этой золотой медали получился очень долгим. Я очень счастлива, что добилась своей цели, и этот год стал для меня по-настоящему успешным", - добавила спортсменка.

На вопрос, какие чувства она испытывает после того, что принесла своей стране золото чемпионата мира в женском многоборье спустя 11 лет, Мельникова ответила: "Я понимаю, что вошла в историю. И буду очень рада, если сумею взять здесь остальные четыре золотых медали". 23 и 24 октября россиянка выступит в финалах в вольных упражнениях, опорном прыжке, а также в упражнениях на бревне и разновысоких брусьях.

В предыдущий раз золото чемпионата мира в женском личном многоборье представительница России выигрывала в 2010 году, тогда победу праздновала будущая двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина. "Я на самом деле в ней [Мельниковой] не сомневалась, несмотря даже на то, что времени на подготовку было мало, - сказала Мустафина ТАСС. - Она все равно провела эту подготовку хорошо, и поэтому уверенность в ней была. Победа важна, такой в карьере еще у нее не было".

Закономерный успех

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко в беседе с корреспондентом ТАСС заявила, что считает успех 21-летней Мельниковой закономерным.