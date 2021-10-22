Булыкин: "Локомотив" играл лучше "Галатасарая" в матче группового этапа Лиги Европы

В четверг "Локомотив" на своем поле проиграл "Галатасараю" со счетом 0:1.

"Локомотив" в целом играл лучше, по движению был лучше, прессинг хороший, - сказал Булыкин. - Моменты были, к сожалению, по воротам не попали. У турков хорошо получилось реализовать моменты, перед голом вратарь [Маринато] Гилерме вытащил. Когда забили гол, не получилось у вратаря спасти команды, [Мацей] Рыбус немного заснул в защите".

"Эта ошибка сказалась в конце матча, потеряли концентрацию, поэтому проиграли, очень обидно для "Локомотива", хорошо играли. Шансы на плей-офф Лиги Европы? Всегда нужно ставить перед собой максимальные планы, смотреть, как будет развиваться ситуация. Но то, что сегодня проиграли, очень плохо для турнирной таблицы. Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы понизились, но все равно нужно играть до конца, все время играть на победу", - добавил Булыкин.

"Локомотив" с одним очком в трех матчах занимает четвертое место в таблице группы Е. Лидирует "Галатасарай" (7), вторым идет итальянский "Лацио" (4), третьим - французский "Марсель" (3). В следующем туре "Локомотив" и "Галатасарай" вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Стамбуле 4 ноября.