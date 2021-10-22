Матчем "Динамо" - "Химки" в пятницу стартует 12-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 октября. Двенадцатый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 22 октября матчем между столичным "Динамо" и подмосковными "Химками". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Бело-голубые не смогли победить в двух последних турах, уступив самарским "Крыльям Советов" (0:1) и сыграв вничью со столичным "Спартаком" (2:2). Последнюю победу в РПЛ "Динамо" одержало 26 сентября, тогда москвичи выиграли на своем поле у казанского "Рубина" со счетом 2:0.

"Химки" располагаются на 13-й позиции с 11 очками. Подмосковный клуб в прошлом туре прервал восьмиматчевую серию без побед, обыграв дома грозненский "Ахмат" (2:0). "Химки" одержали первую победу в РПЛ с 1 августа, тогда красно-черные выиграли у "Краснодара" (1:0) во втором туре. После этого команда трижды проиграла и пять раз сыграла вничью.

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц перед матчем рассказал, что игра против "Химок" будет особенной, так как пройдет в день рождения голкипера Льва Яшина. "Лев Яшин является настоящей легендой клуба, конечно, мы постараемся показать наш лучший футбол и порадовать болельщиков игрой и результатом, - сказал Шварц, комментарий которого приводит пресс-служба "Динамо". - Нас ждет достаточно квалифицированный соперник с хорошим подбором исполнителей. "Химки" используют разные схемы, но всегда играют с тремя центральными защитниками, они хорошо проявляют себя в переходных фазах игры и контратаках. Нам нужно будет надежно и дисциплинированно сыграть в обороне, а в атаке действовать с максимальной энергией".

У "Динамо" точно не сыграет полузащитник Даниил Лесовой, который продолжает восстановление от травмы, из-за дисквалификации встречу пропустит Себастьян Шиманьский. При этом могут сыграть полузащитник Денис Макаров и защитник Фабиан Бальбуэна. За "Химки" может сыграть полузащитник Денис Глушаков, который пропустил прошлую встречу против "Ахмата", но был в заявке команды на матч. В прошлом сезоне "Химки" оказались сильнее "Динамо" в двух играх чемпионата, оба раза победив со счетом 1:0.

Программа 12-го тура продолжится в субботу тремя матчами. В этот день пройдут матчи "Нижний Новгород" - "Краснодар", "Ростов" - "Арсенал" и ЦСКА - "Крылья Советов". Еще три встречи пройдут в воскресенье - "Уфа" на своем поле примет казанский "Рубин", екатеринбургский "Урал" на выезде сыграет грозненским "Ахматом", петербургский "Зенит" дома встретится с московским "Спартаком". "Сочи" проведет гостевой матч против столичного "Локомотива" в понедельник.