Шайбы Орлова и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Орлову, который забросил свою первую шайбу в текущем сезоне, ассистировали Кузнецов и Александр Овечкин. Кузнецов сделал пятый результативный пас за четыре игры, всего он набрал восемь очков (три гола + пять передач).

Овечкин также ассистировал Кузнецову, всего нападающий набрал восемь очков (4+4) в четырех матчах. Игра против "Филадельфии" стала для капитана "Вашингтона" первой в текущем сезоне, когда он не смог забросить шайбу. На данный момент Овечкин занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 734 голами, его опережают Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

За 1 201 игру в НХЛ Овечкин набрал 1 328 очков (734+594) и вышел на 32-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Лидирует Гретцки (2 857; 894+1963), из действующих хоккеистов Овечкина опережает только 42-летний форвард "Флориды" Джо Торнтон (1 529; 425+1104). На счету капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, пропускающего старт текущего сезона из-за травмы, 1 325 очков (486+839).

"Вашингтон" одержал три победы в четырех матчах, следующую игру столичная команда проведет 23 октября дома против "Калгари". "Нью-Джерси" потерпел первое поражение за три игры, 24 октября он примет "Баффало".