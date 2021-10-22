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НХЛ

"Каролина" обыграла "Монреаль" в матче НХЛ. Свечников забил в третьей игре подряд

Встреча завершилась со счетом 4:1
Андрей Свечников AP Photo/Paul Sancya
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 22 октября. "Каролина" в гостях обыграла "Монреаль" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" шайбы забросили Себастьян Ахо (21-я минута; 60, в пустые ворота), Андрей Свечников (23), Йеспери Котканиеми (50). У "Монреаля" отличился Тайлер Тоффоли (38).

Свечников забросил четыре шайбы в трех матчах, он забил в каждой игре текущего сезона. Всего на счету российского нападающего четыре очка (три гола + одна передача). Защитник "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться.

"Каролина" выиграла три матча из трех на старте сезона, следующую игру команда проведет 24 октября на выезде против "Коламбуса". "Монреаль" - единственный клуб НХЛ, не набравший очков в текущем регулярном чемпионате. Финалист прошлого розыгрыша Кубка Стэнли проиграл пять матчей из пяти, 24 октября канадский клуб встретится дома с "Детройтом".

В других матчах игрового дня "Коламбус" дома в овертайме обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (3:2), вратарь гостей Илья Сорокин отразил 29 бросков. "Флорида" дома победила "Колорадо" (4:1), голкипер хозяев Сергей Бобровский сделал 31 сейв и выиграл свою 300-ю игру в НХЛ. "Сан-Хосе" на выезде одолел "Оттаву" (2:1), в составе проигравшей команды голевой передачей отметился защитник Артем Зуб. "Калгари" в гостях победил "Детройт" (3:0).

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