"Рейнджерс" обыграли "Нэшвилл" в матче НХЛ. Шестеркин отразил 28 бросков

ТАСС, 22 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях со счетом 3:1 обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Филип Хитил (3-я минута), Алексис Лафренье (51), Барклай Гудроу (60, в пустые ворота). У "Нэшвилла" отличился Филлип Томазино (28).

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 28 бросков. Его одноклубник Артемий Панарин, а также нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не сумели отличиться.

"Рейнджерс" одержали третью победу подряд, также на счету команды два поражения. Следующий матч клуб из Нью-Йорка проведет 23 октября в гостях против "Оттавы". "Нэшвилл" проиграл третий матч из четырех на старте текущего сезона, 24 октября команда сыграет на выезде с "Виннипегом".

В другом матче игрового дня "Виннипег" дома обыграл "Анахайм" со счетом 5:1, нападающий хозяев Евгений Свечников отметился голевой передачей.