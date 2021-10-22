Трофей женского Кубка мира по регби нашли спустя 15 лет

ТАСС, 22 октября. Трофей Кубка мира, который женская сборная Англии выиграла в 1994 году, найден спустя 15 лет после утери. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

Кубок был найден в доме одного из администраторов Музея мирового регби в британском Туикенеме. Сотрудница нашла трофей, убираясь на чердаке дома своих родителей.

"После того как мы выиграли кубок, он был помещен в музей, потом мы ездили с ним в тур. И через некоторое время мы поняли, что не знаем, где он находится. И буквально несколько недель назад один из администраторов музея убиралась на чердаке дома своих родителей и среди старых бумаг и постеров нашла коробку с этим кубком", - сказала Джилл Бёрнс, бывший игрок сборной Англии по регби.

Женская сборная Англии дважды выигрывала Кубок мира по регби. Второй раз англичанки выиграли турнир в 2014 году.