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Летние неолимпийские виды спорта

Трофей женского Кубка мира по регби нашли спустя 15 лет

Кубок обнаружила на чердаке дома одна из сотрудниц музея

ТАСС, 22 октября. Трофей Кубка мира, который женская сборная Англии выиграла в 1994 году, найден спустя 15 лет после утери. Об этом сообщает пресс-служба сборной Англии.

Кубок был найден в доме одного из администраторов Музея мирового регби в британском Туикенеме. Сотрудница нашла трофей, убираясь на чердаке дома своих родителей.

"После того как мы выиграли кубок, он был помещен в музей, потом мы ездили с ним в тур. И через некоторое время мы поняли, что не знаем, где он находится. И буквально несколько недель назад один из администраторов музея убиралась на чердаке дома своих родителей и среди старых бумаг и постеров нашла коробку с этим кубком", - сказала Джилл Бёрнс, бывший игрок сборной Англии по регби.

Женская сборная Англии дважды выигрывала Кубок мира по регби. Второй раз англичанки выиграли турнир в 2014 году.

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